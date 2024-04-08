Водителей попросили отказаться от поездок в Курганскую область

В Зауралье ввели режим ЧС из‑за паводка

Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» выступило с обращением к водителям. Ведомство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Курганскую область. В Зауралье складывается неблагоприятная обстановка из-за паводка, объявлен режим ЧС.

«Настоятельно рекомендуем воздержаться от передвижения по федеральным трассам Курганской области, если это возможно, не заезжать на территорию региона, рассмотреть маршруты передвижения в объезд Курганской области. В случае ухудшения ситуации участки федеральных трасс Курганской области могут быть закрыты»,— сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

Добавим, что на юге Челябинской области паводок сходит. Начались выплаты жителям, пострадавшим от стихии.