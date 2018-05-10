/ Южноуральский город начнет давать воду по графику

Водоснабжение будет функционировать только несколько часов в день.

Ограничение подачи воды ввели в Еманжелинске и Зауральске. На такие меры в населенных пунктах пришлось пойти из-за ремонта водовода. Об этом сообщили в администрации.

В связи с капитальным ремонтом участка главного водовода Сосновка-Еманжелинск будет введено ограничение подачи воды в Еманжелинском и Зауральском городских поселениях. — пояснили в администрации Еманжелинского городского поселения.

Ограничение будет действовать с 15 по 17 мая. Подача воды будет производиться по графику: с 05:00 ч. до 09:00 ч.; с 11:30 ч. до 13:30 ч.; с 16:30 ч. до 24:00 ч.

Жителей городских поселений просят сделать необходимый запас воды.