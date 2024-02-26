Во время диспансеризации теперь делают спермограмму и анализ на половые инфекции

На допобследование могут рассчитывать южноуральцы детородного возраста

С 2024 года в программу диспансеризации на Южном Урале включена оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Оценку репродуктивного здоровья будут проводить среди женщин до 49 лет и среди мужчин до 60 лет. Сами анализы и обследования разбиты на два этапа.

На первом этапе женщина должна пройти:

— осмотр акушером-гинекологом;

— пальпацию молочных желез;

— осмотр шейки матки с забором материала на исследование;

— микроскопическое исследование влагалищных мазков;

— цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала.

У пациенток до 29 лет также возьмут мазок на инфекционные заболевания органов малого таза методом ПЦР.

Для дополнительного обследования и уточнения диагноза женщинам будут делать УЗИ органов малого таза и молочных желез и мазок на выявление возбудителей половых инфекций.

Мужчин во время диспансеризации ждет осмотр уролога или хирурга. На втором этапе по показаниям сделают спермограмму, возьмут анализ на половые инфекции, проведут УЗИ предстательной железы и органов мошонки.

Все это в перспективе должно сократить число бесплодных пар на Южном Урале и повысить рождаемость.

Ранее гинекологи назвали три причины бесплодия семей в Челябинской области и рассказали, как сохранить репродуктивное здоровье женщин.



Сейчас в Челябинской области около 11 тысяч пар не могут зачать ребенка.

