Внутриквартальные проезды заасфальтируют в Челябинске

Покрытие обновят на более чем 8 тыс. квадратных метров

В Тракторозаводском районе Челябинска приступили к асфальтированию внутриквартальных проездов. Работы проведут в нескольких дворах на четырех улицах, общая площадь отремонтированного покрытия составит 8,3 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новый асфальт уложат во дворах следующих улиц:

Комарова, 137;

Мамина, 1, 6, 19, 27а, 154;

Ржевская, 35, 37;

Южноуральская, 11, 12, 13, 16.

На улице Мамина работы уже стартовали: подрядчик срезает старое покрытие и в скором времени приступит к укладке нового.

В мэрии отметили, что объекты для ремонта выбрали сами жители в рамках программы «Инициативное бюджетирование».

В Челябинске ремонтируют не только внутриквартальные проезды, но и дороги. Например, на следующей неделе начнется ремонт дорожного покрытия на участке проспекта Ленина от улицы Цвиллинга до Героев Танкограда. Затем работы стартуют на Свердловском проспекте. Обновление покрытия во внутриквартальных проездах и на дорогах идет в рамках программы «Дорожный рывок».