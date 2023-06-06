В Челябинске большой участок проспекта Ленина начнут ремонтировать с 15 июня

Еще через пять дней стартуют работы на Свердловском проспекте

На участке проспекта Ленина от Цвиллинга до Героев Танкограда скоро начнется ремонт дорожного покрытия. Об этом на аппаратном совещании в мэрии во вторник, 6 июня, сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. По его словам, этот участок начнут приводить в порядок с 15 июня, передает ИА «Первое областное». С 20 июня рабочие выйдут на Свердловский проспект (участок от Комсомольского проспекта до проспекта Победы), состояние которого минувшей весной не устроило губернатора Алексея Текслера.

«УСТЭК» тоже собирается ремонтировать сети на Свердловском проспекте. Просьба синхронизировать эту информацию со всеми основными нашими организациями, которые проводят ремонт систем теплоснабжения и водоснабжения. Заранее предупреждать всех жителей о всех объездных путях того или иного участка. Организуйте эту работу и предупреждайте не за один день, а за неделю, потому что часть людей увидит это в рабочие дни, часть — в выходные»,— поручила мэр Наталья Котова.

«Дорожный» вице-мэр также сообщил, что городские власти сейчас занимаются 37 объектами в рамках проекта «Дорожный рывок». Площадь работ превышает 850 тысяч квадратных метров. В процессе контрактации находятся 11 объектов.

«По девяти объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта все работы идут в графике. Речь идет об улицах Агалакова, 2-й Эльтонской, Бейвеля. На прошедшей неделе на Молдавской начался снос гаражей. Продолжаются работы на Гранитной, Дарвина, Худякова и на участке проспекта Ленина. Все эти работы контролируем в ежедневном режиме, с проведением на месте планерных совещаний и решением текущих задач», — отметил Андрей Ксензов.

Кстати, рабочие уже вышли на ремонт одной из основных южных магистралей Челябинска — улицы Блюхера. Покрытие, которое состоит из глубоких колей, заменят на участке от Салтыкова до Кузнецова. Стартует ремонт на Братьев Кашириных (от Северо-Крымской до Косарева) и на Новомеханической (от Каслинской до путепровода). Автомобилистов предупредили о неудобствах на развязке по Братьев Кашириных от Кирова до Российской.