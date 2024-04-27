Власти Челябинской области помогут семье погибшего многодетного отца

Пострадавшим будет выделено новое жилье

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение оказать содействие семье Коробейниковых в получении нового дома. Жилье купят на деньги из областного бюджета, рассказали в министерстве социальных отношений области.

Напомним, глава многодетной приемной семьи Евгений Коробейников скончался в реанимации после пожара в собственном доме в Красноармейском районе. Он спасал из горящего здания детей, при этом сам получил множественные ожоги.

От имени губернатора Алексея Текслера глава Красноармейского района Сергей Сергеев выразил соболезнование родным и близким семьи Коробейниковых. Глава района поможет в организации прощания и похорон пострадавшего.