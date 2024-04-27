В Челябинске скончался многодетный отец, спасавший детей из пожара

Возгорание произошло неделю назад

В Челябинской области скончался глава семьи, где воспитывались девять приемных детей. Он попал в реанимацию после того, как спасал семью из пожара в собственном доме. О смерти в соцсетях сообщила жена пострадавшего.

Ранним утром 20 апреля в селе Шибаново Красноармейского района загорелся жилой дом, где проживала многодетная семья. Как сообщила супруга пострадавшего, пожар начался на кухне. В доме погибли все животные.

«На кухне, видимо, что-то замкнуло… Оттуда началось. Кроме холодильника ничего не было включено», — написала в соцсетях Снежана Коробейникова.

На месте пожара работали 18 спасателей и пожарных и 5 единиц техники. Отец семьи, Евгений Коробейников, до последнего выносил из горящего здания детей. В тяжелом состоянии он попал в реанимацию.

Вчера вечером Снежана Коробейникова сообщила о смерти мужа в социальных сетях.