Власти Челябинска объяснили нехватку мест в школе «Ньютон»

И рассказали, как можно помочь не попавшей в первый класс дочери женщины-инвалида

Около сотни челябинцев не смогли устроить детей в первый класс по прописке в образовательный центр «Ньютон», который находится на северо-западе города. Одноименный жилой комплекс активно растет, и одной школы на всех желающих здесь учиться уже не хватает. Власти Челябинска объяснили нехватку мест в образовательной организации.

«В 2021 году количество поданных заявлений в образовательный центр „Ньютон“ превысило число запланированных к открытию мест. Первоначально школа планировала набрать 150 первоклассников, но в ходе приемной кампании было принято решение об увеличении мест в первых классах. В результате зачислено 270 человек», — рассказала пресс-секретарь городского комитета по делам образования Екатерина Самарина.

Нехватка мест в данной школе стала предметом общественного обсуждения после того, как местные СМИ написали о женщине-инвалиде Юлии Граховой, чья дочь не смогла попасть в первый класс. Так как Юлия имеет ограниченные возможности передвижения, для семьи крайне важно, чтобы девочка училась в школе под окнами.

По словам Екатерины Самариной, категории льготников определяет федеральный закон, и семья этой девочки не относится ни к одной из категорий, имеющих право на внеочередное поступление в школу. Поэтому документы ребенка рассматривали на общих основаниях в порядке очередности подачи заявлений — в итоге места девочке не хватило.

Для девочки найдут вакантные места в соседних школах. Но если кто-то из будущих первоклассников откажется от места в образовательном центре «Ньютон», его предложат этой семье.

Во вторник, 6 июля, в городе началась вторая волна приема в школы для детей не по прописке. В какие сроки необходимо подать документы и как это сделать, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».