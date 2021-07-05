В Челябинской области стартует вторая волна приема в первый класс

Рассказываем, как найти вакантное место и как подать документы

На Южном Урале стартует вторая волна зачисления в школы. Начиная со вторника, 6 июля, родители могут подать заявление в любое учебное заведение независимо от прописки ребенка. Для многих это единственный шанс попасть в школу по личному выбору.

КАЖДОЕ ПЯТОЕ МЕСТО СВОБОДНО

По данным Минобра Челябинской области, во время первой волны зачисления семьи подали более 39 тысяч заявлений в первый класс. Это чуть больше 80% от прогнозируемого числа первоклашек. Примерно каждое пятое место в школах еще свободно. Но места есть не везде.

Например, в челябинском лицее № 11 и в гимназии № 80, которые ведут общегородской набор первоклашек, до второй волны вообще не доходит. Все места распределяются сразу. И на начало июля свободных мест уже нет.

ВСЕ ДЕТИ В ПАРКОВОМ ЗАЧИСЛЕНЫ ПО ПРОПИСКЕ

Такая же ситуация в школах, которые находятся в больших микрорайонах.

Так, образовательный центр № 2 в микрорайоне Парковый уже зачислил 388 первоклассников. К сентябрю здесь сформируют 12 классов. Свободных мест больше нет.

«Первоначально мы планировали принять 180 детей. И пригласили родителей на собрание в школу. Но желающих оказалось гораздо больше. Когда мы увидели поток желающих у нас учиться, то сразу же сообщили об этом учредителю — в городской комитет по делам образования. Комитет принял решение не отказывать никому и принять всех детей, относящихся к нам по прописке. Никакого накала страстей во время приемной кампании не было. Всем родителям мы раздали талоны с датой, когда они смогут подать документы. Родители отнеслись с пониманием, и лишних эмоций не было. Сейчас списки зачисленных уже опубликованы на нашем сайте и висят в фойе школы, а также на улице. Задача школы на лето — переуплотнить классы, чтобы все школьники смогли учиться», — рассказала и. о. директора образовательного центра № 2 Наргиза Бежиашвили.

Похожая ситуация в соседнем образовательном центре № 5, который также находится в микрорайоне Парковый. И эта школа превысила первоначальные планы приема. Но готова принять еще несколько человек.

«Мы планировали принять 300 учащихся, а зачислили 539 детей, 170 из которых — это дети, чьи старшие братья и сестры уже учатся в нашей школе. В первые дни приема родители волновались: а хватит ли на всех мест по прописке? Но сейчас все довольны и с радостью ждут начала учебного года. Мы планируем сформировать 18 первых классов. После этого у нас останется примерно 15 свободных мест и мы возьмем еще несколько первоклассников», — говорит директор образовательного центра № 5 Евгений Марченко.

Также всё еще есть места для приема в крупнейшей школе Челябинска № 116 в микрорайоне Чурилово.

В СТАТУСНЫХ ШКОЛАХ МЕСТ ПОЧТИ НЕ ОСТАЛОСЬ

В статусных школах ситуация со второй волной неоднозначная. Например, в челябинском лицее № 77, который имеет статус опорной школы Российской академии наук, свободных мест уже нет. Полностью сформированы первые классы в челябинской языковой гимназии № 1. Не осталось свободных мест в гимназии № 10, где параллельно с основным образованием дети занимаются музыкой и хореографией. Зато в челябинскую «французскую гимназию» № 48 поступить еще можно — свободных мест немного, но они еще есть. Есть места в челябинской школе № 104 с углубленным изучением отдельных предметов, в челябинском лицее № 97. Словом, выбор школ неплохой.

«Вторая волна зачисления начинается в школах России 6 июля. Но закон разрешает объявлять ее раньше, если школе понятно, что дети, которые претендуют на поступление в первый класс во время первой волны, уже подали документы. Остались ли места в школе, можно узнать на сайте учебного заведения. Там же опубликован график работы приемных комиссий для тех семей, кто собирается подавать документы», — говорит пресс-секретарь Минобра Челябинской области Светлана Платонова.

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ

Как и прежде, подать документы на зачисление в первый класс можно лично и по интернету. Записаться в школу дистанционно можно через государственную информационную систему «Образование в Челябинской области» или через Региональный портал государственных услуг Челябинской области (по оценкам родителей, лучше всего использовать первый сервис — он более понятный и не дает сбоев).

Если необходимости в спешке нет, лучше писать заявление по старинке — в кабинете директора. Так как дистанционное заявление всё равно придется подтверждать личным визитом в школу. Оригиналы всех документов следует предъявить в течение недели после записи.

При поступлении в школу необходимо предоставить три документа:

— свидетельство о рождении ребенка;

— документ о регистрации по месту жительства или временную прописку;

— паспорт родителя или законного представителя.

У детей с ограниченными возможностями также попросят заключение ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии). У мигрантов — дополнительные бумаги (перечень можно узнать в самой школе).

Сдавать медкарту ребенка на этом этапе не нужно.

Вторая волна зачисления в первый класс продлится до 5 сентября. И тем не менее с подачей заявлений стоит поторопиться. Места в выбранной вами школе могут закончится, тогда вашему чаду совершенно законно предложат место в другом учебном заведении.

«Без места в школе никто не станется. В школу зачислят всех. Если возникли сложности с поиском свободного места, следует обращаться в районные отделения или в комитет по делам образования», — замечает Светлана Платонова.

Напомним, в августе каждый школьник и дошкольник в возрасте от 6 лет получит 10 тысяч рублей от государства на сборы в школу.