Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем Государственного флага России

Праздник отмечают с 1994 года

22 августа отмечается День Государственного флага России. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил уральцев и отметил, что российский триколор олицетворяет единство и преемственность поколений, общность судеб миллионов россиян и веру в свою страну.

«Уважаемые жители Уральского федерального округа! Пусть триколор всегда будет символом самых светлых и добрых чувств, вызывает чувство гордости за Россию, вдохновляет нас на ратные подвиги, трудовые свершения и покорение новых высот!» — пожелал Владимир Якушев.

Флаг России — один из официальных государственных символов нашей страны наряду с государственным гербом и государственным гимном.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также поздравил южноуральцев с Днем Государственного флага России.