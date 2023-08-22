Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем Государственного флага РФ

Российский триколор был создан в 1669 году

Сегодня, 22 августа, в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и отметил, что российский флаг является одним из важнейших государственных атрибутов страны и связующей нитью между прошлым и будущим.

«Он объединяет наш многонациональный народ, олицетворяет преемственность поколений, вдохновляет граждан на трудовые и ратные подвиги. Каждый из нас испытывает гордость за свою страну, чтит ее историю, своим трудом вносит вклад в построение сильного и процветающего государства, символом которого со времен Петра I остается прославленный российский триколор. Мы все — под одним флагом!» — сказал губернатор.

В праздничный день он пожелал южноуральцам успехов и новых свершений на благо Родины.

День Государственного флага РФ был установлен указом президента России в 1994 году.