Владимир Якушев поздравил женщин с 8 Марта

Прекрасная половина человечества делает этот мир лучше и добрее, уверен полпред президента в УрФО

В Международный женский день полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил уральских женщин с главным весенним праздником и поблагодарил их за вклад в развитие и в будущее регионов, трудовые достижения и преданность родной земле.

«Вы и только вы, дорогие наши женщины, делаете мир вокруг лучше и добрее. Вдохновляете нас, мужчин, на новые свершения, добрые дела и поступки, наполняете нашу жизнь смыслом и светом. Вы всегда рядом с нами — и в трудную минуту, и в минуты радости. Ваша любовь и забота делают нас сильнее, дают уверенность в своих силах»,— подчеркнул Владимир Якушев.

Полпред президента в УрФО пожелал всем женщинам оставаться такими же прекрасными, обаятельными и любимыми, а также счастья, здоровья и солнечного настроения.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также поздравил южноуральских женщин с 8 Марта.