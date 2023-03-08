Алексей Текслер поздравил прекрасную половину человечества с 8 Марта

Международный женский день считается главным весенним праздником

Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских женщин с главным весенним праздником и отметил, что они во всех сферах деятельности добиваются высоких результатов благодаря своему труду, ответственности и постоянному стремлению к совершенству, что восхищает мужчин.

«Нежные, понимающие, мудрые — не хватит эпитетов, чтобы оценить ваши лучшие качества. Вы создаете гармонию и уют, дарите добро и радость окружающим. Ваши теплые улыбки, душевная щедрость, энергия и оптимизм меняют жизнь к лучшему»,— добавил губернатор.

Алексей Текслер пожелал женщинам Челябинской области успехов во всех начинаниях, исполнения заветных желаний, а также чтобы каждый день был наполнен заботой и вниманием близких людей.

Официальным выходным Международный женский день в России стал в 1965 году. Несмотря на то что праздник связан с многовековой борьбой женщин за участие в общественной жизни на равных правах с мужчинами, к 90-м годам прошлого века в России борьба за равноправие ушла на второй план и праздник стал праздником весны и красоты.