Владимир Якушев поздравил уральских мужчин с Днем отца

По его словам, быть отцом непросто, но интересно

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил уральских мужчин с Днем отца, который отмечается сегодня, 15 октября. Он отметил, что отцовство — это сложная, но прекрасная миссия, и призвал пап соответствовать представлениям своих детей, которые считают их настоящими героями.

«Быть папой — значит быть опорой и защитой своей семьи. Собственным примером показывать, что такое любовь и ответственность. Знакомить ребенка с окружающим миром и позволять ему делать самостоятельные шаги. Всегда быть готовым прийти на помощь, совершать для детей невозможное и от души с ними веселиться»,— сказал Владимир Якушев.

Он призвал отцов с каждым днем становиться лучше ради своих детей и помнить, что в их силах воспитать поколение, которое обеспечит России великое будущее.

Также Владимир Якушев пожелал отцам терпения, благополучия и крепкого здоровья.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также поздравил отцов с праздником.