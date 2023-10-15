Алексей Текслер поздравил южноуральских мужчин с Днем отца

Это один из самых молодых российских праздников

Сегодня, 15 октября, в России отмечается День отца. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских пап с праздником и отметил, что этот праздник глубоко созвучен многовековой российской культуре.

«Отец в семье издавна — защитник, главная опора, пример для детей, надежная поддержка для старшего поколения»,— подчеркнул губернатор.

Особую благодарность Алексей Текслер выразил тем, кто сейчас участвует в специальной военной операции и находится в разлуке со своими семьями. Он отметил, что их дети могут гордиться своими отцами, а также выразил уверенность в том, что они вырастут такими же отважными и мужественными людьми.

«Пусть самой большой наградой для каждого из отцов станут их счастливые и любящие семьи, где царят мир и согласие!»— пожелал глава региона.

Официально День отца в России был утвержден в 2021 году, однако в ряде российских регионов праздник отмечали задолго до этого.