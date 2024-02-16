Владимир Путин продлил программу «Молодая семья» после 2025 года

И анонсировал новые меры поддержки семей с детьми

Накануне, 15 февраля, во время визита на «Уралвагонзавод» в Екатеринбурге президент России Владимир Путин заявил о продлении льготной программы «Молодая семья» после 2025 года.

Сегодня в рамках программы «Молодая семья» государство оплачивает часть стоимости квартиры, средства предоставляются в виде субсидии. Субсидия составляет от 30 до 33% и выдается на погашение кредитов, взятых под приобретение жилья.

«Если мы хотим сохраниться как этнос или этносы, населяющие Россию, [в семье] должно быть как минимум два ребенка. Все, что мы делаем, так или иначе связано с поддержкой семьи, поэтому мы сохраним и эту программу. Уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025 год предусмотрены деньги примерно в таком же объеме. И обязательно продлим эту программу за горизонт трехлетнего бюджетирования. Эта программа будет продолжаться», — заявил Владимир Путин.

Также Владимир Путин пообещал, что в стране сохранится льготная ипотека под 6% и единое пособие на детей и беременных женщин. Кроме того, он сообщил, что в ежегодном Послании к Федеральному собранию могут быть объявлены дополнительные меры поддержки семей с детьми.