Владимир Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей

Президент РФ подписал указы о признании их суверенитета

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета и независимости Херсонской и Запорожской областей. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в уставе ООН, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме 27 сентября, постановляю признать государственный суверенитет и независимость Херсонской области», — говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

Аналогичный документ опубликован в отношении Запорожской области.

Указы вступают в силу со дня их подписания.

Напомним, референдумы по вопросу о присоединении Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей стартовали на этих территориях утром 23 сентября. Завершилось голосование 27-го числа.

Участие в референдумах принимали не только те, кто остался на родной земле, но и те, кто прибыл в Россию. В Челябинской области были сформированы четыре избирательные комиссии из числа сотрудников избиркомов ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона.

Планируется, что Владимир Путин сегодня в Кремле примет участие в церемонии подписания Договора о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий и пообщается с главами новых регионов.