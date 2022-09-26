Референдум по вхождению ЛНР в состав России признан состоявшимся — ЦИК республики

По итогам трех дней голосования явка составила 76,09%

Референдум по вхождению Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав Российской Федерации признан состоявшимся, поскольку на нем проголосовали более половины избирателей. Об этом ТАСС сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ЛНР Елена Кравченко.

«На всей территории Луганской Народной Республики отмечается высокая явка. На третий день голосования приняло участие более 50% участников референдума. Таким образом, референдум считается состоявшимся»,— цитирует издание Кравченко.

На официальной странице ЦИК Луганской Народной Республики в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что по итогам трех дней проведения референдумов явка составила 76,09%. Лидером по явке стал Луганск, где она составила 80,99% от всех избирателей. Самая низкая явка в Троицком районе — 66,15%.

Референдумы по вопросу о присоединении Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей стартовали на этих территориях утром 23 числа. Завершится голосование 27 сентября. Участие в референдумах принимают не только те, кто остался на родной земле, но и те, кто прибыл в Россию. Например, в Челябинской области сформировали четыре избирательные комиссии из числа сотрудников избиркомов ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона.