Владимир Путин присвоил звание «гвардейской» сформированной в Троицке вертолетной бригаде

Сегодня одно из подразделений воинской части базируется на аэродроме в Увельском районе

11 июля 17-ой бригаде армейской авиации присвоили звание «гвардейская». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Соединение военных вертолетчиков было когда-то сформировано в Троицке. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.



Почетное наименование «гвардейская» присвоили бригаде «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Соединение было сформировано в Троицке в 2011 году как 48-я авиационная база армейской авиации. В 2012 году авиационную базу перевели на аэродром Травяны возле Каменска-Уральского, а в 2018 году переформировали в 17-ю бригаду армейской авиации. Часть бригады по-прежнему несет службу в Челябинской области, на аэродроме Упрун в Увельском районе. Южноуральские вертолетчики обеспечивают поиск и эвакуацию возвращающихся с орбиты космонавтов.

17-я гвардейская бригада армейской авиации входит в состав 14-ой армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Напомним, ранее звание «гвардейского» присвоили 80-му Краснознаменному танковому полку, 239-й танковый полк президент наградил орденом Жукова. Обе воинских части входят в состав 90-й дивизии, дислоцированной в Чебаркуле.