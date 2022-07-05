Молния! Владимир Путин наградил уже второй танковый полк из Чебаркуля

Бойцы 80-го полка с февраля принимают участие в специальной военной операции на Украине

Сегодня, 5 июля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «гвардейский» 80-му Краснознаменному танковому полку. Соединение водит в состав 90-й танковой дивизии и дислоцируется в Чебаркуле. Текст указа, опубликован на сайте официальной правовой информации.



Как следует из текста документа, почетное наименование «гвардейский» присвоено чебаркульским танкистам «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

80-й танковый полк, по данным из открытых источников, сформирован на основе 80-й же танковой бригады, в 1942-45 годах принимавшей участие в Великой Отечественной войне. Последовавшие после развала СССР реформы воинскую часть не затронули, она сохранила свой статус и наименование.

С самого начала специальной военной операции 80-й полк принимает участие в демилитаризации и денацификации Украины.

Напомним, накануне стало известно, что другое соединение 90-й дивизии из Чебаркуля — 239-й танковый полк — с аналогичными формулировками президент наградил орденом Жукова. Это стало первое с начала спецоперации награждение воинской части орденом.

Командир 239-го полка Иван Шиц и командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин удостоены звания Героя Российской Федерации.