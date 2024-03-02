Владимир Путин присвоил почетное звание челябинской медсестре

Заслуженным работником здравоохранения РФ стала Светлана Дедунова

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания заслуженного работника здравоохранения Российской Федерации старшей медсестре Челябинской областной клинической больницы Светлане Дедуновой. Соответствующий документ размещен на портале официальной правовой информации.

Почетное звание медработнице присвоено за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, в начале февраля Владимир Путин присвоил почетные звания сразу трем специалистам из Челябинской области, трудящимся в сферах здравоохранения, культуры и соцзащиты. Еще один южноуралец награжден медалью за многолетний труд в сфере искусства.