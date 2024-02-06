Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания сразу трем специалистам из Челябинской области, трудящимся в сферах здравоохранения, культуры и соцзащиты. Еще один южноуралец награжден медалью за многолетний труд в сфере искусства. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей отделением Челябинской областной клинической больницы Елене Олевской за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную службу.
Заслуженным работником социальной защиты населения Российской Федерации стала начальник управления соцзащиты населения администрации Южноуральска Вера Рябова. Президент отметил ее заслуги в области соцзащиты и многолетнюю добросовестную работу.
Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Владимир Путин присвоил Светлане Лукиной — художественному руководителю государственного ансамбля танца «Урал» Челябинской государственной филармонии. Медалью «За труды в культуре и искусстве» награжден главный режиссер Челябинского государственного театра кукол имени В. Вольховского Александр Борок.