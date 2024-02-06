Владимир Путин присвоил почетные звания трем южноуральцам

Медаль от президента получил челябинский режиссер

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания сразу трем специалистам из Челябинской области, трудящимся в сферах здравоохранения, культуры и соцзащиты. Еще один южноуралец награжден медалью за многолетний труд в сфере искусства. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей отделением Челябинской областной клинической больницы Елене Олевской за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную службу.

Заслуженным работником социальной защиты населения Российской Федерации стала начальник управления соцзащиты населения администрации Южноуральска Вера Рябова. Президент отметил ее заслуги в области соцзащиты и многолетнюю добросовестную работу.

Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Владимир Путин присвоил Светлане Лукиной — художественному руководителю государственного ансамбля танца «Урал» Челябинской государственной филармонии. Медалью «За труды в культуре и искусстве» награжден главный режиссер Челябинского государственного театра кукол имени В. Вольховского Александр Борок.