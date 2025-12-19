Владимир Путин поручил пресекать рекламу оккультизма в России

Президент согласился с опасностью «сатанизма и колдунов»

Президент России Владимир Путин заявил о готовности государства пресекать рекламу оккультных и магических услуг, назвав эту сферу опасной для граждан. Поводом для вопроса стала статистика, согласно которой в прошлом году россияне потратили на подобные услуги свыше 2,5 триллиона рублей.

«Сатанизм, оккультные услуги, всякие колдуны — бред. Он вводит людей в заблуждение, загоняет их в какой-то темный угол, в прямом и переносном смысле этого слова, наносит существенный ущерб гражданам, их моральному состоянию, да и психическому, психологическому», — оценил вред оккультизма Путин.

Отвечая на предложение ввести законодательные запреты, Путин сделал акцент на исполнении уже принятых решений.

«Что касается законодательных решений, решений высших судебных инстанций, и Конституционного суда, и Верховного суда, это надо соблюдать всем. Я смотрю на это и поручу соответствующим контрольным органам самым внимательным образом наблюдать за этим и не допускать нарушений», — заявил он.

При этом президент призвал к взвешенному подходу: действовать, но аккуратно. Путин пообещал, что работа в этом направлении будет продолжена совместно со СМИ и представителями традиционных религий.

Каждый седьмой житель Челябинска признался, что пытался решить жизненные проблемы с помощью колдунов, шаманов, экстрасенсов и гадалок.