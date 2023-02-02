Каждый седьмой челябинец прибегал к услугам экстрасенсов и гадалок

Число верящих в потусторонние силы с годами уменьшается

Около 15% жителей Челябинска признались, что они пытались решить жизненные проблемы с помощью колдунов, шаманов, экстрасенсов и гадалок. Об этом говорят результаты опроса, проведенного специалистами РАНХиГС.

Чаще всего к помощи высших сил прибегали пенсионеры. Территориально самая высокая концентрация верящих в чудеса отмечена в Ленинском районе.

Напротив, молодые горожане (в первую очередь мужчины) чаще всего говорили, что никогда не пользовались услугами проводников в потустороннее. Таких респондентов исследователи встречали в основном в Курчатовском районе областного центра.

Социологи отмечают, что сейчас россияне гораздо меньше, чем раньше, склонны верить в колдовство, общение с душами умерших, астрологию и прочую мистику. Но людей с магическим мышлением все равно достаточно много. Согласно прошлогоднему опросу ВЦИОМ, в способность отдельных людей предсказывать судьбу верит каждый третий россиянин. Каждый четвертый опрошенный верит в колдовство и порчу.