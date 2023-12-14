Владимир Путин пообещал россиянам вакцину от кори, краснухи и паротита

В некоторых регионах России ее не видели несколько месяцев

Комплексная вакцина от кори, краснухи и паротита появится в регионах России уже в ближайшее время, пообещал россиянам во время прямой линии с журналистами и населением глава государства Владимир Путин.

Президент объяснил перебои с поставкой вакцины техническими проблемами и всплеском заболеваемости корью по всему миру, который связан с низкой иммунизацией в странах, откуда прибывают мигранты, и на Украине.

«Все необходимые решения уже приняты. Вакцина появится уже в ближайшее время», — пообещал Путин.

Также Владимир Путин во время встречи заявил о продлении программы модернизации первичного звена здравоохранения.