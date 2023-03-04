Владимир Путин подписал указ о мерах за срыв предприятиями гособоронзаказа

В таких компаниях будут вводить внешнее управление

Права акционеров и участников компаний, управляющих оборонными предприятиями, которые срывают гособоронзаказ во время военного положения, будут приостанавливаться. Над такими предприятиями будет вводится внешнее управление. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на сайте правовой информации.

«В случае нарушения хозяйственными обществами, являющимися головными исполнителями поставок продукции по государственному оборонному заказу (ГОЗ) или исполнителями, участвующими в поставках продукции по ГОЗ, своих обязательств по государственному контракту, в том числе непринятия мер по обеспечению поставок продукции по ГОЗ, впредь до отмены военного положения: приостанавливаются права участников (акционеров) такого хозяйственного общества и полномочия его органов управления»,— говорится к тексте документа.

Решать, кому передавать полномочия руководства такими предприятиями, поручено министерству промышленности и торговли России.

Накануне на заседании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области губернатор Алексей Текслер сообщил, что выполнение гособоронзаказа — безусловный приоритет этого года, и все, кто участвует в этой работе, понимают свою ответственность. Также Алексей Текслер отметил, что Челябинская область является одним из регионов, которые успешно выполняют гособоронзаказ.