Владимир Путин подписал указ о награждении застройщика из Снежинска и профсоюзника из Магнитогорска

Оба получат медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

На официальном портале правовой информации опубликован очередной указ президента о государственных наградах. В списке отмеченных главой государства — жители Снежинска и Магнитогорска.



Согласно тексту документа медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени будет вручена генеральному директору ООО «Импекс» Владимиру Полякову. Судя по отзывам в местных СМИ, его компания — крупнейший застройщик ЗАТО Снежинск.

Аналогичную награду получит председатель первичной профсоюзной организации Группы ПАО ММК Борис Семенов, но не как сотрудник металлургического гиганта, а как функционер областного отделения Горно-металлургического профсоюза России.