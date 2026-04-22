Владимир Путин наградил медиков и спасателей из Челябинской области

Южноуральцы удостоены медалей и почетных званий

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении двух медиков и двух спасателей из Челябинской области. Документ опубликован на портале правовой информации.

Заведующей отделением Челябинской областной детской клинической больницы Антонине Долининой присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Старшая медсестра Челябинской областной клинической больницы Светлана Шарипова удостоена почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Глава государства отметил их заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях медалью «За спасение погибавших» награждены Илья Бухаров и Игорь Исаев — спасатели поисково-спасательного отряда Златоуста Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Ранее президент объявил благодарность коллективу Научно-исследовательского института по измерительной технике — радиотехническим комплексам имени А. М. Брейгина. Награду директору предприятия вручил губернатор Алексей Текслер.