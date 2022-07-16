Владимир Путин наградил медалями и орденами пятерых южноуральцев

Рассказываем, кто представлен к наградам

Президент России Владимир Путин наградил орденами и медалями южноуральцев за достигнутые трудовые успехи. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации 15 июля.

«За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством I степени“ Александра Шестакова — ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования „Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)“, Челябинская область»,— говорится в тексте указа.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награжден Игорь Аристов — первый вице-президент, директор департамента Союза «Южно-Уральская торгово-промышленная палата».

Также указом президента медалью «За спасение погибавших» награждены:

Дмитрий Бочкарев — начальник подразделения поисково-спасательного отряда города Кыштыма государственного учреждения «Поисково-спасательная служба Челябинской области»;

Владимир Коршук — спасатель поисково-спасательного отряда города Кыштыма государственного учреждения «Поисково-спасательная служба Челябинской области»;

Александр Ступацкий — начальник поисково-спасательного отряда города Кыштыма государственного учреждения «Поисково-спасательная служба Челябинской области».

Ранее президент РФ подписал указ о награждении государственными наградами сотрудников ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ООО «Объединенная сервисная компания».