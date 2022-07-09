Владимир Путин наградил медалями и званиями сотрудников магнитогорских предприятий

Рассказываем, кто представлен к наградам

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами сотрудников ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и ООО «Объединенная сервисная компания». Документ опубликован на официальном сайте правовой информации 8 июля.

«За заслуги в области металлургии и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед отечеством I степени“ Федора Яковлева — разливщика стали публичного акционерного общества „Магнитогорский металлургический комбинат“, Челябинская область»,— говорится в тексте указа.

Медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени» награждены:

Виктор Гаврильчик — вальцовщик стана горячей прокатки ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;

Павел Дегтерев — начальник ремонтно-строительного цеха ООО «Объединенная сервисная компания»;

Сергей Добрынин — начальник кислородно-конвертерного цеха ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;

Александр Евенко — электрогазосварщик ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;

Евгений Коноваленко — ведущий специалист производственно-технической группы кустового ремонтного цеха ООО «Объединенная сервисная компания»;

Евгений Лысенков — горновой доменной печи ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;

Евгений Павлусенко — агломератчик ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;

Юрий Степанов — ведущий геофизик рудника ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;

Ольга Ступина — ведущий специалист производственно-технической группы цеха ремонта энергетического оборудования ООО «Объединенная сервисная компания».

Звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено вальцовщику стана горячей прокатки ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Евгению Каменеву и вальцовщику стана холодной прокатки ПАО «ММК» Сергею Лебедеву.

Звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено машинисту электровоза локомотивного цеха ПАО «ММК» Андрею Иванову и начальнику цеха перевозок ООО «Автотранспортное управление» Анатолию Рубанову.

Кроме того, звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено Павлу Бочкареву — начальнику смены паровоздуходувной электростанции ПАО «ММК» и Константину Коркодинову — слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО «Объединенная сервисная компания».

В начале января Владимир Путин присвоил работникам Магнитогорского металлургического комбината почетные знаки «За успехи в труде».