Владимир Путин наградил двух сотрудниц Южно-Уральской железной дороги

Обе женщины работают на станции Карталы I

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» двум сотрудницам железнодорожной станции Карталы I Южно-Уральской железной дороги. Соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации.

За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено заместителю начальника железнодорожной станции Карталы I по грузовой и коммерческой работе Светлане Графеевой и приемщику поездов станции Елене Стародубцевой.

Ранее президент РФ наградил Почетной грамотой председателя правления Челябинской областной общественной женской организации «Союз женщин Челябинской области» Наталью Баскову.