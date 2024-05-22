Владимир Путин наградил четырех специалистов из Челябинской области

Президент подписал соответствующий указ

Имена четырех жителей Челябинской области попали в указ президента России Владимира Путина о награждении. Трех человек глава государства наградил медалями, еще одному специалисту присвоено почетное звание. Документ размещен на портале официальной правовой информации.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждена замруководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области — начальник государственно-правового управления правительства Челябинской области Ольга Козлова. Президент отметил ее многолетнюю добросовестную работу и достигнутые успехи.

Медалями «За заслуги в освоении атомной энергии» награждены сразу два сотрудника «Производственного объединения „Маяк“» — инженер-технолог Владимир Басилашвили и электросварщик ручной сварки Михаил Овчинников.

Директору челябинской спортивной школы по танцевальному спорту «Вероника» Веронике Бутузовой президент присвоил почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

Ранее Владимир Путин наградил вице-губернатора Челябинской области Анатолия Векшина, руководителя Снежинского физико-технического института Оксану Линник и обработчицу птицы «Магнитогорского птицеводческого комплекса» Маргариту Дмитриеву.