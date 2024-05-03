Владимир Путин наградил вице-губернатора Челябинской области

Президент отметил успехи и добросовестную работу Анатолия Векшина

Владимир Путин объявил благодарность вице-губернатору Челябинской области Анатолию Векшину. Указ об этом опубликован на сайте правовой информации.



«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президента Российской Федерации Векшину Анатолию Андреевичу — заместителю губернатора Челябинской области», — говорится в распоряжении президента РФ.

Также за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой президента РФ награждена руководитель Снежинского физико-технического института Оксана Линник.

Маргарите Дмитриевой, обработчику птицы «Магнитогорского птицеводческого комплекса» Челябинской области, присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».