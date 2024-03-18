Челябинская область вошла в топ‑10 регионов по количеству проголосовавших дистанционно

Всего на платформе ДЭГ проголосовали 4,4 миллиона человек

Проголосовать за будущего президента страны россияне могли как на избирательных участках, так и на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Как сообщили в пресс-службе Минцифры России, всего с помощью ДЭГ проголосовали 4,4 миллиона человек. Явка составила 94%. В число регионов — лидеров по количеству электронных голосов вошла Челябинская область.

На Южном Урале дистанционно на выборах президента проголосовали 216 тысяч человек. С таким результатам регион расположился на 8‑м месте в топ‑10. На первом месте оказалась Московская область — там на платформе ДЭГ проголосовали 799 тысяч человек. Соседняя Свердловская область расположилась на третьем месте.

Возраст большинства онлайн-избирателей составил 35—50 лет — таких было 42%. Проголосовавших на платформе ДЭГ в возрасте от 18 до 35 лет было 33%. Онлайн-избирателей старше 50 лет было 25%. Женщины голосовали онлайн чаще мужчин — 62% против 38%.

Всего дистанционное электронное голосование проходило в 28 регионах.