Владимир Путин дал звание заслуженного врачу из Челябинска

Кого еще наградил президент России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении челябинскому медику звания «Заслуженный врач Российской Федерации», а также о награждении медалью председателя профсоюза работников народного образования. Кроме того, президент подписал указ об объявлении благодарности отдельным сотрудникам челябинского предприятия «Производственное объединение „Маяк“». Соответствующие документы опубликованы на сайте официальной правовой информации.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу президент присвоил заместителю главного врача по поликлиническому разделу работы ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» Ие Сапожниковой.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» председателя Челябинской областной организации Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации Юрия Конникова.

Также Владимир Путин объявил благодарность за заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу сразу нескольким сотрудникам предприятия «Производственное объединение „Маяк“». В их числе — начальник группы Никита Астахов, руководитель управления Екатерина Бочарникова, начальник управления Дмитрий Брагин, токарь Максим Зебольд, начальник управления Леонид Павлов и начальник отдела Алексей Рожков.

Ранее президент России Владимир Путин объявил благодарность нескольким южноуральским врачам и заводчанам.