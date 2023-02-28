Владимир Путин объявил благодарность южноуральским врачам и заводчанам

Еще одну жительницу Челябинской области наградили почетным званием

Накануне, 27 февраля, президент России Владимир Путин подписал распоряжения о награждении государственными наградами и поощрении. В список награжденных вошли и специалисты из Челябинской области, передает ИА «Первое областное».

За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу Владимир Путин поручил присвоить почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» Галине Насоновой — дежурному по железнодорожной станции Джабык Челябинского центра организации работы железнодорожных станций Южно-Уральской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением — филиала ОАО «Российские железные дороги».

Также президент России поручил объявить благодарность за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу врачу поликлиники государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская больница № 2 г. Магнитогорск» Евгении Королевой и врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная станция переливания крови» Марине Кузиной.

Кроме того, Владимир Путин распорядился объявить благодарность коллективу акционерного общества «Южноуральский завод „Кристалл“» за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу.