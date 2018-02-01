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Челябинцы рассказали, куда предпочитают вкладывать деньги

Социологи предложили на выбор горожанам десять вариантов.
сегодня в 13:52
  |  Общество

Самым популярным методом в попытках сберечь и приумножить деньги оказалась покупка недвижимости. Этот вариант выбрали 57,4%. Опрос провели специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС.

Второй по популярности ответ — открытие депозитного вклада в банке. Его выбрали 24,5% опрошенных, причем среди тех, кто оказался склонен нести деньги в банк, немало пенсионеров.

Чуть меньше — почти 18% инвестируют в собственное образование. Такой выбор, как правило, делает молодежь и люди средних лет с высшим образованием. 14,7% любят покупать золото и драгоценности, каждый десятый опрошенный, а это 10,1%, считает одним из самых надёжных способов вложения средств покупку иностранной валюты. 9,7% покупают акции, 7,3% хранят деньги дома, 4,5% выбирают вклады в пенсионные фонды и только 1,5% опрошенных челябинцев вкладываются в образование детей.

Специалисты уточнили, что в разных районах города челябинцы отвечали по-разному.

Так, например, о покупке недвижимости как наиболее надёжном способе вложения денег чаще говорят жители Тракторозаводского района. Кроме того, они же рассматривают покупку золота и драгоценностей в качестве способа сохранения средств. А вот об открытии вклада в банке, заявили в большинстве своём, челябинцы, проживающие в Курчатовском районе. — пояснили сайту «Первый областной» исследователи РАНХиГС.

Опрос проводили в середине октября прошлого года. В нем приняли участие 700 респондентов. Они могли выбрать не более трех вариантов ответа.

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