Вице-премьер России оценил значимость первой проходки метротрамвая в Челябинске

Тоннелепроходческий комплекс приступил к работе 26 декабря

Вице-премьер России Марат Хуснуллин открыл в пятницу, 26 декабря, несколько значимых инфраструктурных объектов, в том числе дистанционно принял участие в запуске первой проходки тоннеля метротрамвая в Челябинске.

«Проект реализуется по поручению президента и имеет огромное значение для развития города. Для строительства линии „Север — Юг“ протяженностью более 9 км привлекли средства инфраструктурных кредитов», — рассказал Марат Хуснуллин в личном телеграм-канале.

Вице-премьер России поблагодарил губернатора Алексея Текслера за то, что тот держал реализацию проекта на личном контроле.

«Спасибо всем, кто принял участие в строительстве объектов и успел завершить их накануне Нового года. Это общая заслуга слаженной работы. Молодцы», — добавил вице-премьер.

