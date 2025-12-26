В Челябинске запустили тоннелепроходческий комплекс для метротрама на Овчинникова

Шесть таких комплексов будет работать в городе

В Челябинске начался ключевой этап строительства первой линии метротрамвая «Север-Юг» — стартовала механизированная проходка первого перегонного тоннеля. На участке будущей станции «Улица Овчинникова» приступил к работе тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) «Полина».





Проект реализуется по федеральной программе «Инфраструктурное меню» по поручению президента России Владимира Путина. Комплекс запустили в ходе телемоста под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Он отметил, что для строительства линии «Север-Юг» протяженностью свыше 9 километров привлекли средства инфраструктурных кредитов. Этот механизм федеральной поддержки уже успешно себя зарекомендовал в регионах.

«По линии инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов с 2022 года завершено порядка 820 объектов и мероприятий. В том числе введено в эксплуатацию порядка 520 км дорог, в регионы поставлено порядка 8300 единиц общественного транспорта. Кроме того, с помощью ИБК строительство новых линий и станций ведется также в Самаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. Также активно развивается метро в Москве и Казани. Это часть нашей масштабной работы по развитию современного общественного транспорта, который в том числе направлен на борьбу с дорожными заторами», — сказал Марат Хуснуллин.

Установка в Челябинске будет работать в особенных условиях твердых скальных грунтов. Для этого комплекс «Полина», ранее работавший на строительстве московского метро, прошел специальную модернизацию. Он получил новый мощный ротор, мощность и скорость вращения которого были значительно увеличены. Это позволит эффективно работать в сложных геологических условиях.





Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул стратегическое значение начала проходки.

«Это ключевой этап для реализации проекта, который задает будущее всей транспортной инфраструктуре Челябинска на многие десятилетия вперед. Сначала появится первая линия „Север-Юг“, потом „Запад-Восток“. Есть планы по развитию метротрамвайного движения в увязке с развитием всего общественного транспорта. Наша задача на 2026 год — обеспечить максимальную проходку, и мы рассчитываем, что в течение ближайших двух лет сможем завершить проект и запустить первые станции», — сказал глава региона.





Генеральный подрядчик группа компаний «Моспроект-3» привлек к тоннелепроходческим работам китайскую компанию CRCC, имеющую огромный опыт строительства в сложных условиях.

«Когда возник вопрос, кого привлекать с учетом геологических условий, мы предложили им принять участие, используя их потенциал. Мы совместно профинансировали реконструкцию двух щитов. Всего на объекте в Челябинске будут работать шесть тоннелепроходческих комплексов. Еще два щита ждут реконструкции в Москве, после чего их также перевезут на нашу площадку», — прокомментировал генеральный директор «Моспроект-3» Константин Матвеев.

О готовности техники и проведенных работах на стартовой площадке рассказал заместитель генерального директора по строительству компании «Моспроект-3» Евгений Смирнов. Он пояснил, что длина первого участка проходки от «Улицы Овчинникова» до «Торгового центра» составит 2156 метров.

«Сейчас планируется старт первой машины, а примерно через полтора месяца — старт второй. Для проходки других участков подготовлены еще три стартовые площадки: на улице Победы (остановочный пункт „Косарева“) и на Каслинской», — добавил он.

Старт проходки первого тоннеля метротрамвая знаменует переход челябинского мегапроекта в активную фазу воплощения. Использование специально модернизированного оборудования, привлечение международного опыта для работы в уникальных скальных грунтах демонстрируют комплексный и технологичный подход к созданию новой транспортной системы.