Виктор Зарогатский из Челябинска одним из первых узнал о нападении фашистов

Ветеран поделился воспоминаниями о бомбежках

В Челябинске продолжаются камерные концерты для ветеранов. Сегодня песни военных лет звучали во дворе, где живет Виктор Зарогатский.





Виктор Ефимович родился в 1928 году в Витебске. В 1937 году по ложному обвинению репрессировали его отца. Мать осталась одна с двумя детьми.

22 июня 1941 года Виктор Ефимович находился в родном городе. Он оказался среди тех, кто узнал о нападении раньше официального сообщения по радио.





«Я, например, войну встретил рано утром 22 июня, хотя по радио говорили 12:00. А я уже знал, что началась война. Это было в Беларуси в городе Витебске», — рассказал ветеран.

Уже на второй день над городом появился немецкий самолет. Фашисты разбрасывали листовки с призывом встречать немецкую армию с цветами. Пацаны собирали эти бумаги и сжигали.





Когда началась эвакуация, эшелон с людьми попал под бомбежку на небольшой станции. Там стоял санитарный поезд и воинская часть.

«Там столько людей погибло. С санитарного поезда и с нашего эшелона люди побежали в лесок, а фашистские летчики из пулеметов расстреливали бегущих. Вот такие цветы нам принесла гитлеровская Германия», — вспоминает Виктор Ефимович.

Мать Виктора Зарогатского работала на фабрике, которая шила военное обмундирование. Предприятие эвакуировали в Свердловскую область. Сам юноша оставался в деревне на сельхозработах. В 15 лет окончил курсы тракториста и трудился на тракторе до 1945 года, одновременно по вечерам учился в школе.





После войны Виктор Ефимович поступил в 1-е Вольское авиационное училище. Получив звание лейтенанта, служил в Прикарпатском округе, затем в Московском районе ПВО. Участвовал в секретной командировке в Китай и Корею, защищал небо от американской авиации. Награжден орденом Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «Советско-китайская дружба», «Ветеран корейской войны».

В 1956 году приехал в Челябинск, 40 лет проработал на заводе «Станкомаш». Награжден медалью «За трудовое отличие», знаками «Ударник пятилеток». Сейчас входит в совет ветеранов, работает с молодежью и школьниками, имеет звание «Почетный ветеран города Челябинска».

Выступая перед гостями, Виктор Ефимович жестко высказался о фашизме, который и в наше время пытается поднять голову.

Ветеран поблагодарил артистов и власти за внимание.





«Спасибо, дорогие мои, что вы не забываете нас», — сказал Виктор Зарогатский.

