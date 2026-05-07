«Катюша» звучала сегодня во дворе высоток на северо‑западе Челябинска

Мини-концерт для ветеранов устроили власти и творческий коллектив

В преддверии Дня Победы в Челябинской области представители власти совместно с творческими коллективами проводят камерные концерты во дворах ветеранов. Губернатор Алексей Текслер поручил не оставлять без внимания тех, кто не может прийти на торжества в силу возраста. Песни военных лет уже звучат под окнами ветеранов и тружеников тыла в разных районах города.





Сегодня, 7 мая, поздравления принимает Нина Дорохова. Женщина родилась в Ленинграде. Более полугода блокады она пережила в родном городе. Весной 1942 года семью Нины Ивановны эвакуировали вместе с Кировским заводом в Челябинск. После войны ветеран работала на Челябинском тракторном заводе с 1956 по 1962 год. Была воспитателем в детском саду, трудилась в Рудоуправлении, в строительном кооперативе.





Подпевает «Катюшу» Геннадий Дятлов. Он родом из села в Витебской области. С августа 1943 года по март 1944 года Геннадий Иванович находился в концлагере. Лагерь организовали под Витебском на территории бывшего 5-го железнодорожного полка. Отец пропал без вести на фронте, мать погибла в заточении, передает «КП-Челябинск».





После войны Геннадий Иванович переехал в Челябинскую область в 1962 году. С 1962 по 1964 год он жил в Варненском районе и работал учителем русского языка и литературы. Позже мужчина перебрался в Челябинск, трудился на кузнечно-прессовом заводе и на заводе «Прибор».





Оба ветерана с благодарностью встретили артистов. Концерты проходят в разных районах города и продлятся до конца недели. Вчера поздравляли Ольгу Богданову, Марию Бухарову и Николая Лаушкина.