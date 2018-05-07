/ Ариеттой и Викентием назвали новорожденных в Челябинской области

Самые редкие имена обнародовал южноуральский отдел ЗАГС.

В апреле в Челябинской области родились 3 тысячи 53 ребенка. Многим из них родители дали необычные имена. Среди самых редких имен девочек — Эмма, Виталина, Евангелия, Владимира, Зоя, Аглая, Галина, Ариетта и Тамара. Мальчиков назвали Лаврентием, Никоном, Роланом, Евсеем, Серафимом, Гектором, Викентий, Борислав, Максимильян и Еремей. При этом в числе самых распространенных — привычные россиянам имена.

Популярные имена девочек: Виктория, Мария, Дарья, Ева, София, Полина, Ксения, Валерия, Арина, Варвара. Популярные имена мальчиков: Артём, Александр, Михаил, Максим, Кирилл, Иван, Матвей, Тимофей, Никита, Илья. — пояснили в Госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области.

За последний месяц смертность превысила рождаемость на 910 человек: на Южном Урале выдано 3 тысячи 963 свидетельства о смерти. При этом количество браков пока превышает количество разводов. В регионе создали 1748 новых семей, а брак расторгли 1299 раз.