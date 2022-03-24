«Видеоролики перекочуют на другие площадки»: россияне готовятся к ограничению доступа к YouTube

Видеохостинг стал площадкой для информационных атак на нашу страну, считают в Роскомнадзоре

С началом спецоперации на Украине иностранные соцсети, а также YouTube стали площадкой для информационных атак на Россию, отмечают в Роскомнадзоре. Видеохостинг ограничил контент и массово блокирует российские государственные ресурсы и СМИ. В связи с этим его может ждать блокировка в России.

Российские авторы роликов на YouTube лишились дохода, так как с 4 марта компания приостановила рекламу, а 10 марта — способы монетизации для наших пользователей. Видеоблогеры потеряли работу и спонсоров.

Под блокировку попали РИА Новости, RT и радиостанция Sputnik, вещающая на 32 языках, телевизионные каналы «Россия 1», «Россия 24», «Россия Культура», «Смотрим». Кроме того, YouTube удалил профили ТАСС, газеты «Известия», Первого канала, РЕН-ТВ, НТВ, РБК, ТНТ, Пятого канала, Общественного телевидения России, «Звезды», «Спаса» и других. Заблокировали аккаунты шоу «60 минут», «Вечерний Ургант», Владимира Соловьева и прочих.

На прошлой неделе Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить распространение угроз на YouTube в адрес граждан России. На видеохостинге транслировали рекламные ролики с экстремистскими призывами. Если сервис не восстановит нейтралитет, его заблокируют в нашей стране, поэтому россияне постепенно готовятся к ограничению доступа к YouTube.

Директор АНО «Агентство социальных проектов и молодежных инициатив» призвал не ждать блокировки видеохостинга, а уже сейчас очищать свое информационное пространство от негатива. Он считает, что информацией легко манипулировать в социальных сетях, так как сложно проверить первоисточник, зато легко вырезать информацию из контекста. Поэтому важно вспомнить «умные ленты» YouTube. Блокировка отдельного контента может стать важным шагом для предотвращения информационных атак.

«В России хорошо отлажена система точечной блокировки контента, когда Роскомнадзор может блокировать на территории РФ опасную, фейковую или незаконную информацию, которая противоречит законодательству. Сами социальные сети охотно и оперативно реагируют на сообщения от граждан относительно недопустимости распространения информации по многим критериям. Возможно, нам на данном этапе стоит активизировать свою гражданскую позиции. В случае когда мы видим сообщения подозрительного содержания в социальных сетях, не ждать запрета от государства всей платформы, а самостоятельно проявлять активность и жаловаться на него, тем самым делая информационное пространство более чистым», — посоветовал директор АНО «Агентство социальных проектов и молодежных инициатив» Дмитрий Бабушкин.

В Челябинской области блогеры, SMM-специалисты и другие жители, работа или интересы которых связаны с видео, будут переходить на альтернативные российские площадки. И они у нас есть.

«Есть у нас „Рутуб“. Я, конечно, скептически к нему отношусь, потому что все-таки площадка однозначно не развивалась в том же векторе. Но можно сказать точно, что видео никуда не денется, и единственное, что поменяется, — дислокация этого видео. Если в „Ютубе“ сейчас будет роликов меньше, постепенно они, скорее всего, перекочуют на другие площадки. Уже на „Яндекс.Дзен“ перекочевывает активно видео, и видеоконтент там растет в разы. Скорее всего, вырастет видео во „ВКонтакте“, будет перераспределение», — прокомментировал соучредитель SMM-агентства Сергей Полторак.

Потенциальное замедление работы ресурса или полная его блокировка станут логичным результатом. Компания сама провоцирует российские власти принимать подобные решения. Аналогичная ситуация была с «Фейсбуком» и «Инстаграмом» (запрещены в РФ, признаны экстремистскими).

Напомним, соцсеть «Инстаграм» (запрещена в РФ) по требованию Генпрокуратуры РФ официально внесена Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Причиной стало решение руководства площадки, которое позволило размещать информацию, содержащую призывы к насилию против российских граждан. Блокировка сервиса завершилась в ночь на 14 марта.