Аномальная жара в Челябинской области может навредить не только людям, но и их домашним любимцам. Кошки и собаки, как люди, тяжело могут переносить высокую температуру воздуха. Существуют некоторые породы, которым в жару намного сложнее, чем другим.
«Собаки и кошки с короткими мордами больше страдают в жару. Например, мопсы, пекинесы, бульдоги. Британцы и персы. Им тяжело дышать и в обычные дни, при высоких температурах становиться еще сложнее», — рассказал корреспонденту Первого областного информационного агентства ветеринар из Сатки Александр Тарасов.
Для того чтобы уберечь своих любимцев от теплового удара, хозяевам необходимо соблюдать несколько простых правил:
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не оставлять животных под открытыми лучами солнца, в автомобилях на солнцепеке;
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скорректировать график прогулок: оптимальным вариантом будет выйти на улицу утром и вечером, когда температура воздуха не так высока;
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в жаркие дни следует избегать активных игр и долгих прогулок, чтобы не переутомлять питомца;
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следить за тем, чтобы животному всегда была доступна свежая вода;
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воздержаться от кормления влажным и натуральным кормом, если кошка или собака возвращаются к миске в течение дня. Чтобы питомец не съел испортившийся на жаре продукт, лучше использовать сухой корм.
Если у животного есть проблемы со здоровьем, особенно с легкими или сердцем, нужно внимательно следить за его состоянием.
«Основными признаками теплового удара является учащенное дыхание, красный язык и вялое состояние. В случае если вы заметили такие признаки, нужно как можно скорее помочь животному. Например, намочить в раковине», — подчеркнул Александр Тарасов.
Однако стоит помнить, что мокрых питомцев необходимо обтереть, их нельзя оставлять на сквозняках.
Напомним, что в Челябинской области аномальная жара продержится еще несколько дней. Южноуральцам рекомендуют внимательнее относиться и к своему здоровью. Несколько простых правил для людей, чтобы пережить зной, по ссылке.