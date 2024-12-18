Ветераны СВО работают в кол‑центре прямой линии Владимира Путина

О подготовке к итоговой программе президента рассказал Денис Рыжий

В этом году на прямой линии с президентом помогают работать ветераны СВО. Подробностями обстановки в кол-центре делится руководитель Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.

«Парни, которые получили тяжелые ранения, нашли себя и совместно с Народным фронтом работают на прямой линии. Ветераны принимают не только обращения непосредственно по специальной военной операции, а в принципе любые обращения. Они настоящие герои, продолжают и на гражданке работать и помогать людям», — говорит Денис Рыжий.







Что касается тематики вопросов, поступающих на прямую линию, она традиционная. Из тем здравоохранения Челябинской области одна уже прозвучала в СМИ — жители попросили ускорить ремонт катав-ивановской больницы, чтобы получать на месте качественную медпомощь. Уже есть реакция региональной власти, в 2025 году работы завершат.

Часто звучат вопросы переселения граждан из ветхо-аварийного жилья. Проблема существует во всех регионах.

«Это касается и Челябинской области. Например, в Копейске есть ветхо-аварийное жилье, в котором люди продолжают проживать», — говорит Денис Рыжий.

Для региона актуальна проблематика ЖКХ, челябинцы также жалуются на повышение цен на молочную продукцию, масло. Жалобы на дороги и транспорт поступают из всех регионов.

«Это тоже традиционные вопросы, которые всегда присутствуют на прямой линии, и Челябинская область не исключение. Например, мы видим, что в снегопады та же М-5 встает», — отмечает руководитель регионального отделения ОНФ.

Также есть вопросы, связанные со специальной военной операцией. Вопросов уже более 1,3 миллиона. Понятно, что в прямом эфире прозвучат не все. После итоговой программы с президентом все обращения передадут в регионы для отработки. Народный фронт занимается контролем исполнения этих обращений.

«Прямая линия — это самая короткая связь людей, которые проживают у нас в стране, в Челябинской области, с президентом», — подчеркивает Денис Рыжий.

В прошлом году из Челябинской области поступило 50 тысяч обращений. В этом году ожидается примерно столько же.

Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС на номер 0-40-40, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение «Москва Путину».

Следить за трансляцией можно будет в прямом эфире телеканалов НТВ, «Мир», «Россия 1», ОТР, «Первый», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России», а также на официальных ресурсах.