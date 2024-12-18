Более миллиона обращений поступило на прямую линию Владимира Путина

Южноуральские эксперты рассказали о том, чего ждать от общения президента с народом

До прямой линии президента России Владимира Путина остаются сутки, сбор вопросов от жителей страны для главы государства продолжается уже десять дней, уже пришло более миллиона обращений, сообщает оргкомитет.

В кол-центре в этом году работает руководитель исполкома Народного фронта Челябинской области Денис Рыжий. Он рассказал, что больше всего обращений поступает от жителей старше 35 лет. Впрочем, возрастной разбег большой: самому младшему обратившемуся — всего восемь лет, а самому взрослому — 96.

В число главных тем к прямой линии вошли вопросы о росте цен на продукты и ходе специальной военной операции.

«Граждане задают вопросы на тему соцполитики, здравоохранения, ЖКХ, по дорогам, транспорту и так далее. Есть обращения по поводу резкого повышения цен на молочную продукцию — уверен, что этот вопрос тоже как-то будет решаться», — рассказал Денис Рыжий.

Он добавил, что люди очень рассчитывают на решение своих проблем и прямая линия для них — это самая короткая связь с президентом.

«Все обращения после прямой линии 19‑го числа будут переданы в регионы для отработки. Народный фронт будет следить за тем, чтобы каждое обращение получило обратную связь», — заверил Денис Рыжий.

Впрочем, некоторые вопросы активисты Народного фронта начали решать сразу, не дожидаясь прямого эфира с президентом. Так, один ветеран боевых действий попросил гитару для своих сослуживцев с подписью артиста и депутата Госдумы Дениса Майданова. Региональный центр Народного фронта намерен оперативно исполнить эту просьбу.

Челябинский политолог Александр Мельников уверен, что к трансляции будет приковано внимание всего мира, потому что президент практически наверняка уделит внимание и вопросам внешней политики.

«Сейчас, в условиях спецоперации, различных прямых и непубличных контактов между Россией и другими державами, любые публичные высказывания, исходящие от Владимира Путина, любые сигналы, которые он подаст, могут повлиять на многие процессы. Каждому из россиян тоже очень важно услышать актуальное видение президентом ситуации», — говорит Александр Мельников.

Председатель постоянной комиссии по социальной политике Челябинской гордумы, кандидат медицинских наук Антон Рыжий смотрит каждое публичное выступление президента и готов отметить, что такие мероприятия играют значительную роль в решении насущных вопросов страны и Челябинской области, в частности.

«Например, решение вопроса о метро стало возможным после вопроса челябинки в ходе прямой линии. Сейчас в Челябинске ведутся подготовительные работы. Первую линию „Север — Юг“ планируют запустить в 2027 году. Это подтверждает, что голос каждого из нас важен и может привести к реальным изменениям», — говорит он.

Депутат уверен, что вопросы и мнения каждого человека не просто имеют значение, но могут стать основой для новых решений и направлений работы.

Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС на номер 0-40-40, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение «Москва Путину».

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» стартует 19 декабря в 14:00 по челябинскому времени. Следить за трансляцией можно будет в прямом эфире телеканалов НТВ, «Мир», «Россия 1», ОТР, «Первый», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России», а также на официальных ресурсах.