Ветеран СОБРа из Челябинской области воссоздает боевые знамена времен Отечественной войны

Проект «Полки Победы» — дань памяти бойцам, бравшим Рейхстаг

У ветерана кусинского СОБРа и председателя Совета ветеранов челябинской Росгвардии Антона Николаева есть мечта: однажды провести на 9 Мая парад с боевыми знаменами всех частей, которые в годы Великой Отечественной войны формировались на Южном Урале. «Вот было бы красиво!» — говорит он. Вместе с единомышленниками бывший спецназовец уже восстановил стяги почти всех полков и дивизий горнозаводской зоны. Корреспонденту ИА «Первое областное» он рассказал об истоках и значении своего необычного увлечения.

Антон Николаев — коренной челябинец, но однажды служебный долг заставил его переехать в Кусу. Там он узнал, что в 1942 году в городе был сформирован 713-й стрелковый полк, который в составе 171-й стрелковой дивизии дошел до Берлина и штурмовал Рейхстаг. Однако памяти об этой легендарной части в Кусе почти не сохранилось.





«Есть памятник, но в плачевном состоянии. А ведь дивизия — это 10—13 тыс. человек. Эти люди заслуживают того, чтобы об их подвиге помнили. Поэтому и возникла идея сделать копию знамени кусинского полка. Я и другие ветераны СОБРа — причем не только из Челябинской области — собрали деньги. А мой боевой товарищ из Чебоксар Юрий Григорьев, у которого свой бизнес по вышивке на ткани, сделал нам знамя. Мы его освятили и передали на хранение в златоустовский ОМОН», — делится Антон Сергеевич.

Было это в 2015 году. После энтузиасты восстановили стяги двух других полков 171-й дивизии — 380-го и 525-го, а также знамена 93-й, 162-й, 249-й, 381-й стрелковых дивизий и 65-й морской стрелковой бригады.

«На сегодняшний день мы восстановили все боевые знамена 171-й дивизии и почти всех других соединений и частей, которые формировались в горнозаводской зоне», — рассказывает Антон Николаев.

Следующий шаг — части родом из других городов области. На днях в парке Победы города Чебаркуля состоялась торжественная передача копий боевых знамен 369-й, 371-й и 367-й стрелковых дивизий. Первые два из этих соединений создавались в Чебаркуле, а 367-я дивизия — в Шадринске, который, как и вся курганщина, входил тогда в состав Челябинской области. Знамена будут храниться в городской школе № 4, отделе полиции «Чебаркульский» и Челябинском высшем военном авиационном краснознаменном училище штурманов (ЧВВАКУШ).





Проект Антона Николаева получил название «Полки Победы». В поддержку инициативы в Челябинской области проводятся военизированные эстафеты, массовые высадки деревьев в память о погибших бойцах, снимаются документальные фильмы о южноуральских дивизиях.

«Нам есть чем гордиться. Наши части прошли славный боевой путь. Первое знамя, поднятое над Рейхстагом, принадлежало 380-му стрелковому полку. А в 381-й стрелковой дивизии, которая формировалась в Златоусте, воевал Леонид Гайдай. Наши артдивизионы участвовали в освобождении Варшавы. Мы не должны об этом забывать», — объясняет собровец свою цель сделать копии всех южноуральских дивизий и полков.

Об Антоне Николаеве, а также других офицерах, стоявших у истоков челябинского СОБРа, вы можете прочитать в одном из предыдущих материалов ИА «Первое областное».