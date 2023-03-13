Профессор, хирург, атлет: кто создавал челябинский СОБР

13 марта специальный отряд быстрого реагирования «Рифей» отмечает свое тридцатилетие

Спецотряды быстрого реагирования считаются элитой Росгвардии: в них служат самые подготовленные, меткие, сильные и ловкие бойцы. Но мало кто из жителей Южного Урала знает, что в СОБР «Рифей», работающем в Челябинске, в разное время служили не просто «терминаторы», а выдающиеся спортсмены, ученые, врачи и писатели. Первое областное информагентство расскажет о самых необычных офицерах-спецах.



300 научных работ от полковника

Институт СОБРов в системе российского МВД был создан как ответ на вал преступности, захлестнувший страну после развала СССР. Можно сказать, что «лихие 1990-е» сами породили противоядие от бандитизма. Одним из «антибиотиков» стал челябинский отряд, впоследствии получивший официальное название «Рифей».

Владимир Майоров — первый командир «Рифея» и доктор юридических наук

Первым командиром «Рифея» стал один из известнейших на Южном Урале офицеров милиции — майор (на тот момент) Владимир Майоров. В дальнейшем он дослужился до генерал-майора, занимал должность замначальника регионального ГУВД, а потом стал авторитетным ученым от юриспруденции.

«Мы выбрали из сотрудников ОМОН самых выносливых в физическом плане, умеющих нестандартно мыслить и готовых к новым трудностям. Конечно, было трудно объяснить командиру ОМОН, почему он должен отдать бойцов в новый отряд. Но были и плюсы для личного состава — должности за малым исключением офицерские», — рассказал Владимир Иванович.

Заложенные Майоровым традиции в «Рифее» соблюдаются и сегодня: коллектив тут исключительно мужской, большая часть новичков приходят из ОМОНа. А сам Владимир Иванович, оставив службу в правоохранительных органах, много лет преподавал потом в ЮУрГУ, защитил докторскую диссертацию, написал более 300 научных работ.

Рукопашка, штанга, парашют

После перехода Владимира Майорова в областной главк спецотряд возглавил Виталий Шеленков. Это был своеобразный рекорд, за всю историю СОБРов до сих пор не находилось такого молодого командира отряда: капитан Шеленков принял должность всего в 30 лет, командовал челябинскими спецами более 15 лет.

Шеленков, по признанию ветеранов СОБРа, много сделал не только для службы: бойцы отряда постоянно участвовали в самых разных спортивных мероприятиях, сам командир известен как многократный победитель и призер соревнований по рукопашному бою ГУ МВД и общества «Динамо». После СОБРа уже полковник Виталий Шеленков служил заместителем начальника регионального управления Росгвардии, курировал деятельность уже пяти спецподразделений, потом перешел в ГУ МВД по Челябинской области и вышел в отставку только в ноябре 2022 года.

Чемпион мира полковник Андрей Шелепов

Спортивными успехами может похвастаться еще один командир «Рифея», полковник полиции Андрей Шелепов. В его активе — победы на Кубке мира по пауэрлифтингу в 2011 году, чемпионате мира IPA «Золотой Тигр» в 2014-м, в абсолютном зачете среди ветеранов на Кубке Азии — 2019. Но сам Шелепов признается: всерьез начал заниматься спортом не от хорошей жизни.

«В пауэрлифтинг я пришел благодаря своей жене, начал заниматься в 39 лет. Однажды, после серьезнейшей операции на головном мозге, ей пришлось учиться заново ходить, и мы начали понемногу посещать спортзал. Сегодня она мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу», — рассказал Шелепов.

Полковник Владимир Мега. Мега-парашютист

Действующий командир «Рифея» полковник Владимир Мега — мастер спорта по прыжкам с парашютом, начиная со срочной службы он совершил больше 2,5 тысячи прыжков. Этот опыт полковник Мега использует сегодня на занятиях по десантно-штурмовой подготовке.

Со скальпелем и автоматом

Изначально в структуре СОБРа отсутствовала медицинская служба. Основателем ее считается подполковник Валерий Шанцын, заслуженный врач России и ученик знаменитого хирурга Гавриила Илизарова. Правда, надеть офицерские погоны ему пришлось не от хорошей жизни.

«В начале 1990-х годов я работал хирургом в одной из больниц Челябинска. Когда начался передел всех сфер влияния, каждое дежурство привозили пациентов с огнестрельными ранениями. Группировки врывались в больницу с ранеными, чтобы мы их оперировали, но в ночь приходили их оппоненты и убивали их прямо в реанимации. Так было несколько раз, после чего в лечебных учреждениях стали дежурить милиционеры. Впоследствии начался первый конфликт в Чечне и этих милиционеров стали направлять в командировки без всякого медицинского сопровождения. Они-то меня и уговорили ехать с ними. Так я оказался сначала в челябинском ОМОН, а затем и СОБР», — вспоминает Валерий Иванович.

Валерий Шанцын (слева) и Виталий Шеленков (справа)

Шанцын стал первым врачом в спецотряде: медицинские службы в СОБРах по всей России в 1990-е были редкостью. Из всех соседей Челябинской области медиками могли похвастаться разве что коллеги-спецы из Екатеринбурга.

«Я создавал медпункт с нуля: выбирали кирпичи под строительство, ногами замеряли квадратуру, занимался набором и обучением фельдшеров, подбором второго врача. Эта задача тоже была не из легких: никто не хотел идти служить из-за командировок в горячие точки. Но я смог найти единомышленников», — говорит Шанцын.

Написать книгу и посадить дерево

Кроме борьбы с преступностью современный «Рифей» занимается еще множеством дел. Ветераны отряда быстрого реагирования — постоянные гости в школах и колледжах региона, они занимаются патриотическим воспитанием молодежи. Здесь первая скрипка принадлежит председателю совета ветеранов территориального управления Росгвардии Антону Николаеву.

Писатель, общественник, собровец Антон Николаев

Отставной офицер — не просто общественник. Он автор книги «В Грозном идет „дождь“», организатор проектов «Полки Победы» и «Аллея Славы». В рамках последнего ветераны и молодежь вместе высаживают по всей Челябинской области десятки тысяч деревьев в память о погибших защитниках Отечества.

С началом специальной военной операции бойцы «Рифея» регулярно совершают командировки в зону боевых действий. Поэтому командование в последние месяцы особенно внимательно относится к их подготовке. Но и здесь собровцы не замыкаются на своих задачах: они передают добровольцам навыки тактической медицины, учат всему, что знают сами.

Архивные фото командиров СОБР «Рифей» предоставлены пресс-службой территориального управления Росгвардии и пресс-службой ГУ МВД по Челябинской области.

Редакция Первого областного информагентства благодарит командование СОБР «Рифей» и руководство территориального управления Росгвардии по Челябинской области за возможность провести фотосъемку во время боевой учебы сотрудников отряда.