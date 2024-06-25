Ветер до 16 м/с, грозы с ливнями и градом ожидаются в Челябинской области во вторник

Воздух прогреется максимум до 18 градусов

Погоду в Челябинской области во вторник, 25 июня, продолжает определять атмосферный фронт низкого давления. Это означает, что южноуральцев ждут пасмурное небо, осадки и ощутимый ветер.

По данным синоптиков местного Гидрометцентра, сегодня в регионе будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные. В отдельных районах возможны грозы.

Ветер ожидается юго-восточный с переходом на западный, 5—10 метров в секунду, днем отдельные порывы — до 16 м/с.

Температура воздуха в северной половине области ожидается 13—18 градусов, в южной — до 21. А предстоящей ночью столбики термометров упадут до плюс 2, но интенсивность дождей немного снизится.

Метеорологи рассказали ИА «Первое областное», какие виды дождей свойственны Челябинской области. Оказывается, мегаливень — это норма.