Весна-2026 в Челябинской области будет ранней

Что еще предвещают приметы на Антона Перезимника

Человеческая сущность такова, что мы всегда хотим узнать, что ждет нас в обозримом будущем. Касается это и погоды: сейчас мы просматриваем долгосрочные прогнозы на популярных погодных сервисах, а раньше наши предки определяли, каким будет тот или иной сезон, по многолетним наблюдениям. В день Антона Перезимника, который отмечается сегодня, 30 января, по приметам предсказывали, какой будет весна. ИА «Первое областное» тоже попыталось. И результат обрадовал.

Согласно народным приметам, если 30 января наступила оттепель, значит, весна придет рано. Сегодня синоптики обещают до −1 градуса — и это буквально спустя три дня после 30‑градусных морозов.

А еще о раннем приходе весны говорит солнце, вышедшее из-за облаков после полудня.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд народные наблюдения подтвердил: по его словам, в этом году ожидается мягкий финал зимы и ранний сход снега даже в регионах с суровыми погодными условиями.

Что еще предвещают приметы: снег в этот день свидетельствует о том, что зима будет долгой. Если месяц на небе редко показывается из-за облаков — жди хорошего урожая, если он светит ярко и небо чистое — урожай не удастся.

Интересны и традиции народного праздника Антона Перезимника. Для наших предков он указывал на то, что половина зимы уже позади, а значит, нужно готовиться к весне. Именно 30 января стартовала подготовка к полевым работам: крестьяне доставали и проверяли инструменты, сеяли семена на рассаду. А хозяйки в этот день пекли толокняные булочки, символизирующие солнце, и старались «перезимовать», то есть завершить все важные дела по дому — уборку, стирку, мелкий ремонт, ревизию. Они верили, что так им будет сопутствовать удача.

Кстати, в Челябинской области уже началась подготовка к паводку.